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أساتذة الثانوي يجددون مطالبهم.. إليكم التفاصيل

31 - أكتوبر - 2021
مدرسة "تعبيرية"

مدرسة "تعبيرية"

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جددت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي، في بيان اليوم بعد فرز نتائج الجمعيات العمومية عن العودة إلى التعليم، المطالبة ب “الإسراع في إقرار المنحة الاجتماعية، ورفع بدل النقل ليوازي سعر المحروقات، وجدولة ال90 $ التي تقدمها الدول المانحة وصرفها على السعر الموازي، ورفع موازنة تعاونية موظفي الدولة لتصل إلى أكثر من 800 مليار”.

وقالت: “بعد فرز النتائج، تبين أن عدد الأساتذة المشاركين في التصويت هو 4516 مشاركا، مع الإشارة الى أن إجمالي عدد أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في الملاك هو 7002 أستاذ، صوت منهم 4516، مما يعني أن 64.5 % من الأساتذة شاركوا في التصويت و 35.5 % لم يشاركوا. ومن الذين شاركوا في التصويت، بلغ عدد الأساتذة الذين رفضوا العودة إلى التعليم 2508 أساتذة، وعدد الذين أيدوا العودة 1790 أستاذا، وامتنع عن التصويت 218 أستاذا، مما يعني أن 55.5 % من الأساتذة الذين صوتوا في الاستبيان رفضوا العودة، 39.6 % منهم صوتوا لصالح العودة و4.9 % امتنعوا عن التصويت. وانطلاقا مما تقدم، أتت نتائج الجمعيات العمومية مؤكدة المواقف السابقة، نتيجة شعور الأساتذة باللامبالاة من الحكومة تجاه الملف التربوي”.

وختمت: “بناء عليه، لا يسع الرابطة إلا أن تحترم رأي الموقفين، الموافق والمعارض للعودة إلى الثانويات، وهنا نحمل الحكومة تداعيات مقاطعة الأساتذة العودة، وبالتالي عليها أن توجد الحلول السريعة لتلبية مطالبهم وانتظام العام الدراسي”.

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