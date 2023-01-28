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أساتذة "المهني والتقني" يؤكدون استمرارهم بالإضراب

منذ 55 ثانية
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

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أصدرت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، اليوم (السبت 28-1-2023)، نتائج التصويت على الإستمرار بالإضراب وتفويض الهيئة الإدارية اتخاذ القرارات المناسبة.

وبحسب الهيئة، فإنّ 96% من المشاركين بالتصويت أبدوا رغبتهم في الإستمرار بالإضراب حتى تحقيق المطالب، فيما صوّت 4% مع العودة إلى التدريس. كذلك، فوّض 96% من المندوبين الهيئة الإدارية باتخاذ القرارات المناسبة.

وأشارت الهيئة إلى أن بناء على ما تقدّم، فإنّ إضراب “التعليم المهني والتقني” سيستمرّ للأسبوع الرابع، إذ سيترافق ذلك مع عدم الحضور إلى المعاهد والمدارس الفنيّة حتى تحصل الحد الأدنى من العيش الكريم.

وفي الختام، فقد أكدت الهيئة الادارية على الوحدة بين الروابط الـ3 ثانوي أساسي ومهني ولجان الاساتذة المتعاقدين.

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