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أساتذة 57 مدرسة رسمية تشملهم مبادرة مراد

منذ 48 دقيقة
النائب حسن مراد

النائب حسن مراد

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أعلن أمين عام حزب الاتحاد والنائب عن البقاع الغربي وراشيا حسن مراد، عن تخصيص حزبه لبدل نقل لأساتذة وموظفي 57 مدرسة رسمية عن كل كيلومتر يقطعونه للوصول إلى مدارسهم، وذلك ابتداءً من شهر شباط المقبل.

مبادرة مراد تتوزّع على أساتذة 42 مدرسة رسمية في البقاع الغربي وراشيا و12 مدرسة رسمية في البقاع الأوسط و3 مدارس في بيروت.

وفي مؤتمر صحافي عقده في البقاع، شدّد مراد على ضرورة إيلاء الشأن التربوي أهمية قصوى، مكرّرًا الحلول المقترحة من جانبه والتي تعيد للأساتذة والمربين حقوقهم والتي سبق وتوجّه بها للحكومة:

1_ سداد مستحقات المتعاقدين شهريًا وليس فصلياً.

2_ صرف الحوافز التي لم تقبض عن العام الماضي وضرورة الإسراع بإنهاء إجرائاتها وتحويل الأموال كي يتم قضبها.

3_ سداد مستحقات العام الماضي للأساتذة الذين لم تُصرف لهم دون وجه حق.

4_ الإسراع بصرف مستحقات الأساتذة المستعان بهم وحل عقدة هذه التسمية من خلال ابرام عقودهم وضم سنوات الخبرة.

5_ إصدار مرسوم لإعطاء الأساتذة حقهم في بدل النقل.

6_ ضرورة تأمين ضمان صحي اجتماعي للمتعاقدين في إطار الرعاية الاجتماعية اللي نؤمن انها لازم تكون حق لكل مواطن.

7_ العمل على دعم صناديق المعاهد والمدارس الفنية كما حصل العام السابق مع المدارس والثانويات الرسمية.

هذا وكرر مراد دعوته لرئيس الحكومة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء يكون على جدول أعماله بند وحيد هو إنقاذ قطاع التربية.

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