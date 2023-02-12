أسبوع بارد بانتظار اللبنانيين.. والجليد يكسو الطرقات الداخلية والجبلية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الاثنين صافيا اجمالا، مع بداية الارتفاع بدرجات الحرارة بشكل طفيف حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية ويستمر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 900 متر ، وجاء في النشرة:

الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير الكتل الهوائية القطبية الباردة مع بعض التقلبات المحلية خاصة شمال البلاد و في الداخل يوم الاحد ليعود فيتقلب تحت تأثير الكتل الهوائية الباردة اعتبارا من الأربعاء.

وتحذير من انقطاع الطرقات الجبلية والداخلية بسبب تشكل الجليد صباحا و مساء وخطر الانزلاقات، أما معدل درجات الحرارة لشهر شباط من 4,11 الى 2,19 مئوية.

ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن الـ 800 متر وما فوق. كما يتكون الضباب المحلي صباحا ومساء على المرتفعات بشكل كثيف حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: صاف اجمالا، مع بداية الارتفاع بدرجات الحرارة بشكل طفيف حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية ويستمر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 900 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى مع تساقط لبعض الامطار المتفرقة في الداخل.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع اضافي و طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع استمرار تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1000 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة و تساقط أمطار خفيفة متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون ذلك شمالا .