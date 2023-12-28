أستراليا تؤكد مقتل 2 من مواطنيها في جنوب لبنان.. وتحقّق في انتماء أحدهما لـ"حزب الله"

بعد أن أدى قصف طائرة حربيّة تابعة للعدو الإسرائيليّ على منزل من طابقين في بنت جبيل، إلى استشهاد الشاب إبراهيم بزي وزوجته شروق وشقيقه علي، أكدت أستراليا اليوم الخميس، مقتل اثنين من مواطنيها في ضربة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان، وقالت إنها تحقق بأن أحدهما كان على صلة بـ “حزب االله”.

جاء ذلك بعد أن نعى “الحزب” في بيان أمس الأربعاء، علي أحمد بزي “قاسم” من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

وقال مارك دريفوس القائم بأعمال وزير الخارجية في مؤتمر صحافي: “سنواصل التحقيق بشأن هذا الشخص بالتحديد الذي ادعى حزب الله أنه على صلة به”، وأضاف أنّ “حزب الله أعلن أن هذا الأسترالي هو أحد مقاتليه. تحقيقاتنا مستمرة”.

ووصف دريفوس حزب الله بأنّه “منظمة إرهابية مدرجة” في أستراليا، ويعتبر تقديم الدعم المالي لها أو القتال في صفوفها جريمة لأي أسترالي، بحسب تعبيره.

كما أشار دريفوس إلى أنّ الحكومة الأسترالية تواصلت مع “إسرائيل” بشأن الضربة، لكنه رفض الكشف عن ما تمت مناقشته، وحث الأستراليين في لبنان على مغادرة البلاد، إذ لا تزال خيارات الرحلات الجوية التجارية متاحة.