"أسرة الأمم المتحدة في لبنان": لمتابعة التحقيق بانفجار المرفأ ولتنفيذ الإصلاحات

دعت أسرة الأمم المتحدة في لبنان، بمناسبة ذكرى انفجار مرفأ بيروت الرابع من آب، “لمتابعة التحقيق بانفجار المرفأ دون عوائق ولتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل”.

ولفتت أسرة الأمم المتحدة في لبنان في تصريح نشرته عبر صفحتها الرسمية في وسائل التواصل الإجتماعي، الى أن “المؤسسات المدعومة منا تساعد في معالجة تداعيات الانفجار والأزمة التي تتكشف، ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به”.

من جهة أخرى أعلن أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت أن العدالة ستتحقق رغم كل الظلم والتسييس ودم ضحايانا أغلى من مناصبهم والاهراءات ستبقى الشاهد على هذه الجريمة ولن نسمح بهدمها مهما كانت الأسباب.

أضافوا خلال مؤتمر صحافي: ندعو للتحرّك يوم الخميس المُقبل في 4 آب لاستذكار جريمة العصر والمطالبة بالعدالة بالإضافة للمطالبة بعدم هدم الإهراءات.