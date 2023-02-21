أسعار الاستهلاك إلى ارتفاع خلال شهر كانون الثاني

أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الثاني 2023، سجل ارتفاعاً وقدره 8,43% بالنسبة لشهر كانون الاول 2022. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 8,31 %

– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 8,55 %

– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 8,40 %

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 7,74 %

– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 7,62 %

– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 9,86 %

وذكرت ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الثاني 2022 سجل ارتفاعا وقدره 123,53% بالنسبة لشهر كانون الثاني 2022.

لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالإدارة على العنوان الآتي: www.cas.gov.lb.