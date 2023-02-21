الثلاثاء 1 شعبان 1444 ﻫ - 21 فبراير 2023 |
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أسعار الاستهلاك إلى ارتفاع خلال شهر كانون الثاني

منذ ساعتين
سوبرماركت

سوبرماركت

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أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الثاني 2023، سجل ارتفاعاً وقدره 8,43% بالنسبة لشهر كانون الاول 2022. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 8,31 %
– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 8,55 %
– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 8,40 %
– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 7,74 %
– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 7,62 %
– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 9,86 %

وذكرت ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الثاني 2022 سجل ارتفاعا وقدره 123,53% بالنسبة لشهر كانون الثاني 2022.

لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالإدارة على العنوان الآتي: www.cas.gov.lb.

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