أسعار القمح إلى الارتفاع قريباً؟

صدر عن تجمع المطاحن في لبنان البيان الآتي‎:‎

‎”‎عطفاً على الاجتماع الذي عقده التجمع مع مستشار وزير الاقتصاد والتجارة حيث شرح المشاكل والاعباء التي تتحملها المطاحن ‏والناتجة عن الارتفاعات الكبيرة في اسعار المحروقات التي تسدد بالدولار نقدا، مع العلم ان ساعات تشغيل المولدات الخاصة في ‏المطاحن اصبحت 22 ساعة بدلاً من ثلاث ساعات يومياً، مما ضاعف كلفة المحروقات التي هي على ارتفاع مستمر‎.‎

كما ان أسعار القمح العالمية ارتفعت خلال الشهر الماضي من 280 الى 380 دولاراً أميركياً علماً ان هذه الاسعار مرشحة للارتفاع ‏مستقبلاً، كذلك فان صيانة المعدات والاجهزة تسددها المطاحن بالدولار الاميركي نقدا وباتت اليوم مكلفة للغاية‎.‎

لهذه الاسباب الخارجة عن ارادة وزارة الاقتصاد والتجارة وارادة كل المعنيين من مطاحن وافران والتي تؤدي الى ارتفاع في كلفة ‏الانتاج واسعار المنتج من طحين وخبز رغما عن ارادة المعنيين، ونظرا لتطورات الاسعار الخارجة عن ارادة الكافة والتي ادت الى ‏ارتفاع كبير في كلفة الانتاج، طالب التجمع بضرورة اعادة النظر بكلفة الطحن لتمكين المطاحن من العمل والاستمرار في تأمين ‏الطحين للافران لانتاج الرغيف للمواطنين‎.‎

وأكد التجمع على التعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة لما فيه المصلحة العامة ومصلحة قطاع غذائي اساسي وهو قطاع ‏المطاحن والافران‎.”‎