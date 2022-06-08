أسعار المحروقات إلى مزيد من الارتفاع؟

قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس: “سعر النفط تخطى الـ 120 دولار والمؤشرات تدل الى اننا ذاهبون نحو مزيد من الارتفاع”.

أضاف في حديث تلفزيوني: “ارتفاع الاسعار عالمياً ادى الى هذا الارتفاع بالاسعار”.

وكان أشار البراكس في حديثٍ سابق له إلى أنّ “الارتفاع الذي نشهده في أسعار المحروقات أخيراً سببه ارتفاع أسعار النفط عالميًّا والكميات في الأسواق العالمية غير متوفّرة بالقدر المطلوب ما جعل الطلب أكثر من العرض. فبرميل النفط تخطى الـ120 دولاراً وأسعار النفط عالميًّا لم تتراجع منذ فترة”. وفي مثل على ذلك، يقول البراكس: “ارتفاع سعر صفيحة البنزين 18000 ليرة في الجدول الصادر أخيراً سببه زيادة ما يقارب 32 دولاراً اميركيًّا للكيلوليتر المستورد. أمّا في ما يتعلّق بسعر المازوت الذي ارتفع 24000 ليرة فالسبب هو ارتفاع 47 دولار للكيلوليتر المستورد”.

وأضاف: “نتوقّع مزيداً من الارتفاع في أسعار النفط إذ توحي الكثير من المؤشرات الدوليّة بتوجّه سعر النفط الخام الى مزيد من الارتفاع بالرغم من محاولات الدول الصناعية الكبرى الضغط للجم الأسعار بسبب انعكاساتها السلبية على الاقتصاد العالمي وعلى القدرة الشرائية للشعوب. ومن الممكن أن يصل سعر البرميل إلى 150 دولاراً”.