أسعار المحروقات تتراجع... فكم بلغت؟‏

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الجمعة، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وجاء على النحو التالي:
1- 95 أوكتان: 552 ألف ليرة (تراجع 16 ألف ليرة عن السعر السابق)
2- 98 أوكتان: 564 ألف ليرة (تراجع 16 ألف ليرة عن السعر السابق)
3- الديزل (الماوت): 637 ألف ليرة (تراجع 21 ألف ليرة عن السعر السابق)
4- الغاز: 312 ألف ليرة (تراجع 8 آلاف ليرة عن السعر السابق)
في هذا المجال، أكدت مصدر مسؤول في مصرف لبنان لـ”النهار” أنه لا تزال آلية احتساب أسعار المحروقات نفسها ومن دون تغيير، ولا أزمة بنزين في الأفق.
ويعاني لبنان أزمة وقود كبيرة، حيث تسجل أسعار المحروقات أعلى المستويات في الوطن العربي، ويجري تغييرها بمعدل مرتين أسبوعياً، في ظل التقلبات بسوق النفط، وأسعار الدولار الأميركي.
وفي خطوة فاجأت الأسواق قرر مصرف لبنان الطلب من مستوردي المحروقات وأصحاب المحطات في لبنان تأمين ما نسبته 15% من ثمن استيراد البنزين “كدولار نقدا” من السوق الموازية أي السوق السوداء، حيث تسبب هذا الأمر بارتفاع جديد لأسعار البنزين في بلد تحولت فيه المخابز في اليومين الماضيين إلى حلبات مصارعة شهدت إطلاق نار بسبب التقنين القاسي لعمليات انتاج الخبر في البلاد.