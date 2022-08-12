أسعار المحروقات تتراجع... فكم بلغت؟‏

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الجمعة، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وجاء على النحو التالي‎:‎

‎1- 95 ‎أوكتان: 552 ألف ليرة (تراجع 16 ألف ليرة عن السعر السابق)‏

‎2- 98 ‎أوكتان: 564 ألف ليرة (تراجع 16 ألف ليرة عن السعر السابق)‏

‎3- ‎الديزل (الماوت): 637 ألف ليرة (تراجع 21 ألف ليرة عن السعر السابق)‏

‎4- ‎الغاز: 312 ألف ليرة (تراجع 8 آلاف ليرة عن السعر السابق)‏

في هذا المجال، أكدت مصدر مسؤول في مصرف لبنان لـ”النهار” أنه لا تزال آلية احتساب أسعار المحروقات نفسها ومن دون تغيير، ‏ولا أزمة بنزين في الأفق.‏

ويعاني لبنان أزمة وقود كبيرة، حيث تسجل أسعار المحروقات أعلى ‏المستويات في الوطن العربي، ويجري تغييرها بمعدل مرتين ‏أسبوعياً، ‏في ظل التقلبات بسوق النفط، وأسعار الدولار الأميركي.‏

وفي خطوة فاجأت الأسواق قرر مصرف لبنان الطلب من مستوردي ‏المحروقات وأصحاب المحطات في لبنان تأمين ما نسبته 15% ‏‏من ثمن ‏استيراد البنزين “كدولار نقدا” من السوق الموازية أي السوق السوداء، ‏حيث تسبب هذا الأمر بارتفاع جديد لأسعار البنزين في ‏‏بلد تحولت فيه ‏المخابز في اليومين الماضيين إلى حلبات مصارعة شهدت إطلاق نار ‏بسبب التقنين القاسي لعمليات انتاج الخبر في ‏‏البلاد.‏