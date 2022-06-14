أسعار المحروقات تحلّق... إليكم الجدول

صدر جدول أسعار المحروقات مسجلاً ارتفاعاً إضافياً، وجاءت على الشكل الآتي:

رفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكمتان 12 ألفا لتصبح بـ 686000 ليرة

رفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 12 ألفا لتصبح بـ 697000 ليرة

رفع سعر المازوت 25 ألفا ليصبح بـ708000 ليرة

سعر قارورة الغاز بـ353000 ليرة.

يذكر أنه لفت رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس إلى أن أسعار المحروقات ستسجل اليوم إرتفاعاً إضافياً، مشيراً إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا بدأت تظهر تداعياتها على العالم، ولاسيما على لبنان، إذ أننا ما زلنا نستورد النفط من الخارج.

وأوضح شماس في حديث إذاعي أن مصرف لبنان ما يزال حتى الآن يدعم مادة البنزين بحسب سعر صيرفة، متوقعا أن يتوقف هذا الدعم في الأسابيع المقبلة، كاشفا عن حديث بين وزير الطاقة ومصرف لبنان، مفاده أنه في حال أوقف مصرف لبنان عملية الدعم لمادة البنزين، ستتحول الأموال المخصصة لدعم البنزين إلى مؤسسة كهرباء لبنان من أجل فتح إعتمادات للفيول، شرط رفع التعرفة على المواطن.

ويفاقم الارتفاع المستمرّ في أسعار المحروقات معاناة اللبنانيين ويزيد من أعبائهم الكبيرة، خصوصاً على صعيد البنزين بحيث إن المواطن يجد نفسه أمام تكلفة أسبوعية تتخطى المليون ليرة لتعبئة سياراته، تجعله يحصر تنقلاته بنطاق العمل، حتى أن الكثير من الموظفين والعمّال باتوا يعتبرون أن المبالغ التي ينفقونها على تنقلاتهم إلى مكان العمل باتت تتجاوز الراتب الذي يتقاضونه بأشواطٍ.