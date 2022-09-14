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أسعار المحروقات تحلّق!

منذ 10 دقائق
المحروقات

المحروقات

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صدرت تسعيرة جديدة للمحروقات اليوم، وقد لحظت ارتفاعاً في كافّة الأسعار التي باتت على الشكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 666000 ليرة لبنانية بزيادة 20 ألف ليرة.
– بنزين 98 أوكتان: 682000 ليرة لبنانية بزيادة 21 ألف ليرة.
– مازوت: 822000 ليرة لبنانية بزيادة 22 ألف ليرة.
– غاز: 10000 ليرة لبنانية بزيادة 10 آلاف ليرة.

وكان رفع مصرف لبنان المركزي الدعم بشكل كامل عن البنزين، بعدما كان قد اعتمد التخفيض التدريجي في الفترة الماضية، لتشهد الأسعار، مزيداً من الارتفاع بحسب الجدول الصادر عن وزارة الطاقة والمياه.

وباتت أسعار المحروقات كلها في لبنان خارج دائرة دعم المصرف المركزي، لتُحتَسب وفق سعر صرف الدولار المتقلب، والذي شهد ارتفاعاً لافتا خلال الأيام الماضية، فضلا عن ارتباط تسعير المحروقات بأسعار النفط العالمية.

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