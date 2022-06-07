أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها.. هذه هي الأسعار الجديدة!

تواصل أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعها متأثرة بتغير سعر صرف الدولار والارتفاع العالمي لسعر برميل النفط.

وأصدرت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط جدول تركيب أسعار المحروقات، وجاء على النحو الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 642000 (+18000)

– بنزين 98 أوكتان: 653000 (+18000)

– مازوت: 643000 (+240

وارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، بفعل انتعاش متوقع للطلب في الصين مع تخفيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم القيود الصارمة التي فرضت لاحتواء جائحة كوفيد-19، ووسط شكوك في أن زيادة الإنتاج المستهدفة من قبل منتجي “أوبك+” ستخفف من شح المعروض.

اذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 120.27 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 119.33 دولار للبرميل، ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 120.99 دولار يوم الاثنين.