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أسعار النفط عالمياً إلى ارتفاع.. هل تتأثر أسعار تذاكر السفر؟

منذ ساعة واحدة
طيران الشرق الأوسط

طيران الشرق الأوسط

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طمأن رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود في بيان إلى أن “ارتفاع أسعار النفط لم يؤثر على أسعار تذاكر السفر”، موضحاً ان “النفط ليس العنصر الوحيد الذي يحدد الكلفة التشغيلية لشركات الطيران بل هناك عناصر متعددة”.

وأكد عبود انه “رغم الارتفاع المتواصل، لن تكون هناك زيادة في أسعار التذاكر قبل ارتفاع كلفة الفيول أكثر من 25 في المئة مما هي عليه”.

ووفقاً لعبود “الجهة التي ترفع أسعار تذاكر السفر هي الإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA وليست شركات الفيول، وبالتالي فشركات الطيران هي التي تطلب من الـ IATA رفع الأسعار في حال ارتفعت كلفة إحدى العناصر التشغيلية ومنها الفيول”، وأوضح ان “الـ IATA لا ترفع الأسعار في حال ارتفعت كلفة إحدى العناصر التشغيلية بنسبة قليلة، وبالتالي رفع الأسعار يكون مع زيادة كلفة إحدى العناصر التشغيلية بنسبة 25 في المئة”.

ولفت عبود إلى أنه “مع بداية حرب غزة، رفعت شركات التأمين أسعارها 80 في المئة على شركات الطيران العاملة في بيروت، وحينها لم ترتفع أسعار تذاكر السفر، حيث أن كلفة التأمين هي أيضاً عنصر من عناصر الكلفة التشغيلية وتشكل نسبة بسيطة منها”.

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