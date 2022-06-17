أسعار جديدة للمحروقات... إليكم التفاصيل

صدر جدول أسعار جديد للمحروقات وسجّل تراجعاً بـ4000 ليرة للبنزين 95 أوكتان و5000 ليرة للبنزين 98 أوكتان، كما سجّل سعر الغاز تراجعاً بـ 6000 ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 16 ألف ليرة لبنانية.

وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 687000 ليرة

بنزين 98 أوكتان: 697000 ليرة

المازوت: 751000 ليرة

الغاز: 360000 ليرة.

يذكر أنه لفت رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس إلى أن أسعار المحروقات ستسجل اليوم إرتفاعاً إضافياً، مشيراً إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا بدأت تظهر تداعياتها على العالم، ولاسيما على لبنان، إذ أننا ما زلنا نستورد النفط من الخارج.

وأوضح شماس في حديث إذاعي أن مصرف لبنان ما يزال حتى الآن يدعم مادة البنزين بحسب سعر صيرفة، متوقعا أن يتوقف هذا الدعم في الأسابيع المقبلة، كاشفا عن حديث بين وزير الطاقة ومصرف لبنان، مفاده أنه في حال أوقف مصرف لبنان عملية الدعم لمادة البنزين، ستتحول الأموال المخصصة لدعم البنزين إلى مؤسسة كهرباء لبنان من أجل فتح إعتمادات للفيول، شرط رفع التعرفة على المواطن.

ويفاقم الارتفاع المستمرّ في أسعار المحروقات معاناة اللبنانيين ويزيد من أعبائهم الكبيرة، خصوصاً على صعيد البنزين بحيث إن المواطن يجد نفسه أمام تكلفة أسبوعية تتخطى المليون ليرة لتعبئة سياراته، تجعله يحصر تنقلاته بنطاق العمل، حتى أن الكثير من الموظفين والعمّال باتوا يعتبرون أن المبالغ التي ينفقونها على تنقلاتهم إلى مكان العمل باتت تتجاوز الراتب الذي يتقاضونه بأشواطٍ.