أسعار جديدة للمحروقات... إليكم التفاصيل

انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 4000 ليرة والديزل أويل 33000 ليرة والغاز 7000 ليرة.

وأصبحت الاسعار كالاتي:

البنزين 95 أوكتان 672000 ليرة

البنزين 98 أوكتان 683000 ليرة

المازوت 714000 ليرة

الغاز 340000 ليرة.

وكان أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الى انه ليس هناك أزمة محروقات، كاشفًا أن موضوع البنزين ذاهب باتجاه الحل مطلع الاسبوع.

وفي حديث لقناة لـLBCI، أوضح أن هناك باخرة تفرغ حمولتها في خزانات الشركات المستوردة للنفط وهناك أيضاً بضاعة لدى بعض الشركات.

وقال: “نجري الاتصالات مع أصحاب الشركات الذين أكدوا أنهم سيبدأون بتوزيع البضاعة الى المحطات ابتداءً من السادسة صباحاً”.

وكان أبو شقرا قد أكد في حديث لصوت لبنان 100.5، ان مصرف لبنان سيستمر بتأمين الاموال لدعم البنزين.