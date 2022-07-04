الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
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أسعار جديدة للمحروقات... إليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
المحروقات

المحروقات

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إرتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 300 ليرة لبنانية والـ98 أوكتان 2000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

– بنزين 95 أوكتان: 675000 ل.ل.
– بنزين 98 أوكتان: 685000 ل.ل.

وكان أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الى انه ليس هناك أزمة محروقات، كاشفًا أن موضوع البنزين ذاهب باتجاه الحل مطلع الاسبوع.

وفي حديث لقناة لـLBCI، أوضح أن هناك باخرة تفرغ حمولتها في خزانات الشركات المستوردة للنفط وهناك أيضاً بضاعة لدى بعض الشركات.

وكان أبو شقرا قد أكد في حديث لصوت لبنان 100.5، ان مصرف لبنان سيستمر بتأمين الاموال لدعم البنزين.

وكان أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، في تصريح، إلى أن “جدول تركيب اسعار المحروقات الصادر سابقاً شهد انخفاضاً بالاسعار كافةً، نتيجة تراجع باسعار النفط عالمياً وبسعر صرف الدولار في السوق الحرة”.

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