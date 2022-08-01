أسعار جديدة للمحروقات... إليكم التفاصيل

صدر جدول أسعار المحروقات الإثنين 1/8/2022 والذي لحظ استقراراً بأسعار المازوت والغاز، ورفعا للبنزين بنوعيه ألف ليرة للصفيحة، وباتت الأسعار على الشكل الآتي:

صفيحة البنزين 95 أوكتان بـ592000 ليرة

صفيحة البنزين 98 أوكتان بـ604000 ليرة

المازوت بـ649000 ليرة

قارورة الغاز بـ314000 ليرة.

وفي خطوة فاجأت الأسواق قرر مصرف لبنان الطلب من مستوردي المحروقات وأصحاب المحطات في لبنان تأمين ما نسبته 15% من ثمن استيراد البنزين “كدولار نقدا” من السوق الموازية أي السوق السوداء، حيث تسبب هذا الأمر بارتفاع جديد لأسعار البنزين في بلد تحولت فيه المخابز في اليومين الماضيين إلى حلبات مصارعة شهدت إطلاق نار بسبب التقنين القاسي لعمليات انتاج الخبر في البلاد.

ويقول ممثل نقابة أصحاب محطات المحروقات فادي أبوشقرا في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية “إن ارتفاع أسعار البنزين اليوم في لبنان بواقع 14 ألف ليرة سببه قرار مصرف لبنان الذي فرض تأمين 15% كدولار نقدا من السوق السوداء.

وأشار إلى أنهم كأصحاب محطات وموزعين طالبوا بأن تكون الخطوة سريعة وهو ما حصل بالفعل عبر إصدار جدول جديد للأسعار، ولكن المفاجأة كانت بأن جدول وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط احتسب نسبة الـ 15% على سعر 29400 ليرة للدولار في حين أن السعر الحقيقي والذي يجب اعتماده هو 29900 ليرة للدولار.