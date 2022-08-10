أسعار جديدة للمحروقات... إليكم التفاصيل

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات مسجلاً ارتفاعاً، وجاءت على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 568000 ليرة لبنانية بزيادة 6 آلاف ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 580000 ليرة لبنانية بزيادة 6 آلاف ليرة.

المازوت: 658000 ليرة لبنانية بزيادة 7 آلاف ليرة.

الغاز: 320000 ليرة لبنانية بزيادة 3 آلاف ليرة.

وكان رأى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس م انه “في جو من التخوف العام من تراجع الطلب بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي وعلى الرغم من عدم وفر الكميات المعروضة في الاسواق الدولية وما نتج عن اجتماع منظمة الدول المنتجة للنفط “اوبيك” عن زيادة انتاجها فقط مئة ألف برميل يومياً لشهر ايلول المقبل، وهو قرار رمزي يعني عدم قدرة على رفع الانتاج، تعيش اسواق النفط عالمياً في حال تخبط وفقدان لثقة المستثمرين.

وكشف في بيان عن أنه “في هذا الجو أتى إعلان وكالة الطاقة الاميركية عن زيادة 4.5 مليون برميل في المخزون الاستراتيجي في الولايات المتحدة الاميركية ليدفع برميل خام البرنت الى الانخفاض 7 دولارات خلال اليومين الماضين ويسجل صباح اليوم 94 دولارا بعد ما وصل منذ اقل من اسبوع الى 108 دولارات”.