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أسعار جديدة للمحروقات اليوم.. تعرف عليها

منذ ساعتين
آخر تحديث: 5 - مارس - 2024 10:35 صباحًا
أسعار المحروقات
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أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة ل​وزارة الطاقة والمياه​ صباح اليوم الثلاثاء 5 آذار /مارس الجاري، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات.

حيث ارتفع سعر صفيحتَي ​البنزين​ 95 و98 أوكتان 6000 ليرة لبنانيّة، كما ارتفع سعر قارورة ​الغاز​ 2000 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة ​المازوت​ 15000 ليرة.

وبموجب هذا الجدول أصبحت أسعار المحروقات السّائلة على الشّكل الآتي:

▪️صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1,663,000 ليرة لبنانية.

▪️صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1,701,000 ليرة لبنانية.

▪️صفيحة المازوت: 1,594,000 ليرة لبنانية.

▪️قارورة الغاز: 946,000 ليرة لبنانية.

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