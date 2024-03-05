أسعار جديدة للمحروقات اليوم.. تعرف عليها

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء 5 آذار /مارس الجاري، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات.
حيث ارتفع سعر صفيحتَي البنزين 95 و98 أوكتان 6000 ليرة لبنانيّة، كما ارتفع سعر قارورة الغاز 2000 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 15000 ليرة.
وبموجب هذا الجدول أصبحت أسعار المحروقات السّائلة على الشّكل الآتي:
▪️صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1,663,000 ليرة لبنانية.
▪️صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1,701,000 ليرة لبنانية.
▪️صفيحة المازوت: 1,594,000 ليرة لبنانية.
▪️قارورة الغاز: 946,000 ليرة لبنانية.