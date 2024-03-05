أسعار جديدة للمحروقات اليوم.. تعرف عليها

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة ل​وزارة الطاقة والمياه​ صباح اليوم الثلاثاء 5 آذار /مارس الجاري، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات.

حيث ارتفع سعر صفيحتَي ​البنزين​ 95 و98 أوكتان 6000 ليرة لبنانيّة، كما ارتفع سعر قارورة ​الغاز​ 2000 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة ​المازوت​ 15000 ليرة.

وبموجب هذا الجدول أصبحت أسعار المحروقات السّائلة على الشّكل الآتي:

▪️صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1,663,000 ليرة لبنانية.

▪️صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1,701,000 ليرة لبنانية.

▪️صفيحة المازوت: 1,594,000 ليرة لبنانية.

▪️قارورة الغاز: 946,000 ليرة لبنانية.