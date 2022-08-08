أسعار جديدة للمحروقات

تراجع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 5 آلاف ليرة لبنانيّة، فيما ارتفع سعر المازوت 4000 ليرة وسعر الغاز 1000 ليرة.

وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 562000 ليرة

– بنزين 98 أوكتان: 574000 ليرة

– المازوت: 651000 ليرة

– الغاز: 317000 ليرة.

ويعاني لبنان أزمة وقود كبيرة؛ حيث تسجل أسعار المحروقات أعلى المستويات في الوطن العربي، ويجري تغييرها بمعدل مرتين أسبوعيًا، في ظل التقلبات بسوق النفط، وأسعار الدولار الأميركي.

وكان توقع ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا انخفاضاً في جدول تركيب اسعار المحروقات اليوم على مادة البنزين والمازوت ‏بسبب ‏تراجع اسعار النفط عالميًا.‏

وفي خطوة فاجأت الأسواق قرر مصرف لبنان الطلب من مستوردي المحروقات وأصحاب المحطات في لبنان تأمين ما نسبته 15% ‏من ثمن استيراد البنزين “كدولار نقدا” من السوق الموازية أي السوق السوداء، حيث تسبب هذا الأمر بارتفاع جديد لأسعار البنزين في ‏بلد تحولت فيه المخابز في اليومين الماضيين إلى حلبات مصارعة شهدت إطلاق نار بسبب التقنين القاسي لعمليات انتاج الخبر في ‏البلاد.‏

ويقول ممثل نقابة أصحاب محطات المحروقات فادي أبوشقرا في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية “إن ارتفاع أسعار البنزين اليوم في ‏لبنان بواقع 14 ألف ليرة سببه قرار مصرف لبنان الذي فرض تأمين 15% كدولار نقدا من السوق السوداء.‏

وأشار إلى أنهم كأصحاب محطات وموزعين طالبوا بأن تكون الخطوة سريعة وهو ما حصل بالفعل عبر إصدار جدول جديد للأسعار، ‏ولكن المفاجأة كانت بأن جدول وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط احتسب نسبة الـ 15% على سعر 29400 ليرة للدولار في حين ‏أن السعر الحقيقي والذي يجب اعتماده هو 29900 ليرة للدولار.‏