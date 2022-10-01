أسعد بشارة لصوت بيروت انترناشونال: شبح الفراغ يخيم وعلى قوى المعارضة التوحد

أشار الصحافي اسعد بشارة في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان “النائب ميشال معوض يتمتع بمواصفات عالية اهمها ‏الاصطفافات التاريخية ومواجهته للفساد والسلاح، والنموذج الذي قدمه في العمل الإنمائي على صعيد الوطن وما يتمتع به من كفاءة ‏لقيادة البلاد، وصداقاته على المستوى العربي والغربي كلها تسجل “نقطة لصالحه وليس عليه‎”. ‎

وتابع بشارة “النواب اقترعوا للنائب ميشال معوّض في انتخابات رئاسة الجمهورية لتحليه بالمواصفات القادرة على إنقاذ البلد، وهذا ‏التوافق على ترشيحه هو خيار على المسار الصحيح، اذ انهم وضعوا اصواتهم بما يصب في مصلحة هذا الاستحقاق‎”. ‎

‎ ‎واضاف: “اللبنانيون ذاهبون الى الفراغ، والدلالة واضحة من خلال التلكؤ الذي حصل في الجلسة الاولى لانتخاب الرئيس، لذلك فإن ‏المطلوب اليوم من الكتلة المعارضة وخاصة “التغييرين” التوحد، والعمل على تشخيص الازمات اللبنانية برؤية موحدة، وبناء على هذا ‏التشخيص يجب ان تطبق الحلول الواقعية‎”.‎

والتشخيص بحسب بشارة ليس له علاقة فقط بالازمة الاقتصادية والمالية لعدة اعتبارات، فالازمة اوسع من الانهيار، فهناك ازمة اكبر ‏و اعظم وهي “فقدان وجود دولة في لبنان”، والمسؤول الوحيد عن غياب الدولة وهدمها هو حزب الله ومن يدور في فلكه، وبالتالي على ‏التغييرين وقوى المعارضة وضع “اصابعهم على الجرح” وتشخيص الحالة اللبنانية بشكل موحد و اتخاذ الحلول الصحيحة‎. ‎

‎ ‎ودعا بشارة قوى التغيير والسياديين لتوحيد قراءتهم واتباع التشخيص الموحد للازمة اللبنانية من اجل اتخاذ حلول جذرية تنقذ البلاد، ‏وعلى قوى المعارضة دون استثناء ان تتوحد، وان يبقى توحدها عنواناً للمرحلة المقبلة، لمواجهة حزب الله الذي يعمد دائما الى ‏مصادرة الاستحقاقات الدستورية، كما يحصل اليوم بالاستحقاق الرئاسي‎”.‎

وختم حديثه بالقول “لم يحن أوان انتخاب رئيس للجمهورية لان مفتاح مجلس النواب بيد حزب الله وحلفائه، اذ ان تحديد الجلسات وحق ‏‏”الفيتو” الذي يمارسه حزب الله على اي عملية انتخابية هو ما يؤدي الى عدم انتخاب الرئيس، وما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري ‏بأن “التوافق هو شرط لتحديد جلسة” هو امر مخالف للدستور، ويجب التئام المجلس النيابي بأسرع وقت”.‏