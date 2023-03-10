أسعد درغام: اتفاق مار مخايل بحاجة الى عمل كبير لاعادة إحيائه

حلّ عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام ضيفاً على الاعلامية ديانا فخوري ضمن برنامج “ألبوم حياتي” عبر صوت بيروت انترناشونال.

أوضح درغام أنه بسبب السياسة وحبّه للبنان بقي في البلد حتى هذه اللحظة، ولذلك لم يهاجر الى كندا حيث لديه أعماله التي لا زالت قائمة هناك. وأكد أنه خائف على لبنان ككيان ومؤسسات ونظام وكقيمة ورسالة، معتبرا أن ما يحصل اليوم لا يطمأن، والخوف على ما يحاك تجاه لبنان. كما ولفت الى أننا أصبحنا نعاني في لبنان من أبسط مقومات الصمود والوجود في الحياة الانسانية.

وعن حياته الخاصة، قال إنه تخرج من المدرسة الرسمية، وتحمّل مسؤولية عائلته في التاسعة من عمره بعد وفاة والده. واعتبر أن الغنى في القناعة والمحافظة على الانسانية.

وشدد درغام أنه لا يموّل التيار الوطني الحر، وهو يدفع فقط الاشتراكات المتوجبة عليه مثل الجميع. وقال أنه يفتخر بنفسه كونه لم يحاول أن يرشي أي شخص في معركته في الانتخابية وإتّكل على شعبيته ومحبة الناس له.

وأشار الى أنه يؤمن بإنتمائه الى التيار الوطني الحر، لافة الى ان التيار أخطأ في بعض الملفات.

وأوضح أنه لا يمكن أن يوافق على أي قرار ينطرح داخل التكتل من دون إعطاء رأيه الخاص ولو كان معارضاً لقرار التيار.

ولفت الى أن اتفاق مار مخايل موضوع دقيق وحرج وبحاجة الى عمل كبير لاعادة احيائه، مضيفا انه كان يجب على الطرفين أن يكونا صريحين أكثر. وأوضح أن اتفاق مار مخايل لم ينتهي بعد ويمكن إحتوائه ومن مصلحة الطرفين أن تتم “مصارحة” كي يصبح هناك تفاهم حتى على الخلاف، مشيرا الى ان “الجرّة” لم تنكسر بعد.

ورأى أن في عهد الرئيس ميشال عون لم يستطيع التيار الوطني الحر أن ينجز الاعمال على قدر طموحات اللبنانيين.

وعن الرئيس عون، أعرب درغام عن حبه الكبير له، قائلاً انه أيقونة، وشخص صادق ومتواضع جدا، مشدداً على أنه لا أحد داخل التيار الوطني الحر يمكن أن يرث الرئيس عون.

واعتبر أن اللواء عباس ابراهيم مؤهل لأن يكون رئيسا لمجلس النواب، في حال دخل الى البرلمان، واللواء جميل السيد هو بنك من المعلومات وشخص قدير.

كما ورأى درغام أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ارتكب أخطاءا كبيرة، وغش الناس، ولكنه ليس الوحيد الذي يتحمل مسؤولية كل المأساة التي نعاني منها اليوم. وأكد أن التيار الوطني الحر لن يمدد لسلامة.

وقال أنه يعتز بصداقة قائد الجيش العماد جوزف عون، ويثني على دوره في حماية المؤسسة العسكرية.

وأضاف ان النائب ميشال معوض ليس لديه حظوظ في الوصول الى سدة الرئاسة.

ولفت الى انه يشجع عودة الرئيس سعد الحريري الى الحياة السياسية، معتبرا انه ترك فراغا كبيرا على الساحة السنية.

وختم درغام بعنوان لألبوم حياته: “الايجابية والمثابرة”.