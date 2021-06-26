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أسعد صقال رئيساً لنادي النجمة ومجلس أمناء جديد للنادي مطلع الاسبوع المقبل

26 - يونيو - 2021
رئيس نادي النجمة أسعد صقال

رئيس نادي النجمة أسعد صقال

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فازت اللائحة المدعومة من رئيس نادي النجمة أسعد صقال في الانتخابات التي أقيمت في مقر النادي بمنطقة الطريق الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت بحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات.وقد تم إعادة إنتخاب أسعد صقال رئيسا للنادي بعد حصوله على 94% من الأصوات التي شاركت في العملية الانتخابية.

وإجتمع مجلس ادارة النادي وقرر تشكيل مجلس امناء جديد للنادي الذي بات اعضاءه الـ11 جاهزون برئاسة أسعد صقال وسيضم نخبة من رجال الاعمال المعروفين وسوف يتم الاعلان عنه بحفل قريباً وستكون صلاحياته مطلقة بادارة النادي واتخاذ القرارات.

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