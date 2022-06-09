أسعد نكد: لن نرى النفط والدولة “فرطت”

لا تزال الأوساط السياسية منشغلة بتطورات سفينة “انيرجين” في حقل كاريش المتنازع عليه، ما يهدد حصة لبنان من ثروات الغاز والنفط.

في السياق، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء زحلة “أسعد نكد” أن الدولة “فرطت” وسنصبح أسوأ من فنزويلا .

وأضاف عبر “أم تي في” لبرنامج “صار الوقت”: لن نرى النفط، والمازوت العراقي سينفد خلال 10 أيام ونحن مقبلون على كارثة الكهرباء.

في السياق نفسه، أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب “ألان عون” الى “أننا دفعنا ثمن السيادة غالياً جداً وعلى الدولة اللبنانية أن تتخذ قراراً موحداً في وجه الإسرائيليين للتفاوض، وآموس هوكستين آتٍ لمعرفة ما هو الموقف اللبناني لاستكمال المفاوضات فهذه المنطقة المتنازع عليها إما أن نذهب نحو اشتباك أو نحو الحل”.

وفي حديث الى البرنامج نفسه، قال عون: “المسؤولية كبيرة على مجلس النواب، وعلينا السير بخطة التعافي على الرغم من أن المسار سيكون صعبًا جداً ،وكلفة التأخير على لبنان بالحلول الاقتصادية هي 27 مليون دولار يومياً، وكلما أخّرنا الحل كما الاستحقاق الحكومي ستتدهور الأمور أكثر”.