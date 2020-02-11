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أسود يهاجم زميله في التكتل:”ناسي ذاكرتو”.. ومعوّض يردّ: ليراجع “السفيه الأسود” حساباته

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هاجم النائب زياد اسود، زميله في تكتل لبنان قوي، النائب ميشال معوض، معتبرا أن حضوره جاء بهدف التنظير.

 

وقال في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، “ميشال معوض ناسي ذاكرتو على باب المجلس، ضد كل شي و كان مع كل شي من اول يوم من الطائف ووالده المرحوم و بعده ٢٠٠٥ من خلال الست والدته”.

وأضاف، “وآخرها اليوم بشخصو الكريم ما بيجي على المجلس خوفا من إعطاء فرصة للنصاب، و بيجي ينظر متكلا على نصاب وذاكرة شعبوية ١٤ و ٨. هيك خبروني بكسروان حتى قلك”.

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من جهته رد معوض على اسود في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، قائلا، ” زميلي العزيز من الأفضل لك أن تبحث عن بطولات دونكيشوتية بعيدا عني… لأنك لا تجيد السباحة بما يكفي!”.

وفي ردّ على معوض غرد أسود مهاجما: عزيزي السباحة الوحيدة ما حدا غيرك بيعملها والدونكيشواية متل البينوكية يللي بيتعلمها الواحد من مدارسكن السياسية.

لم يتأخر النائب معوّض للردّ على الردّ مغردا: السفيه قادر على ارتكاب كل شي” فكيف إذا كان سفيهاً أسود؟ لكن المشكلة في السفيه الأسود أنه أخطأ هذه المرة في العنوان كثيراً وليراجع حساباته جيدا وانتهى التغريد هنا.

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