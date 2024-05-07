أشرف دبور استقبل سفير كوبا في لبنان.. وهذا ما تم استعراضه

إلتقى سفير دولة فلسطين أشرف دبور، سفير كوبا في لبنان خورخي ليون كروز، وجرى “استعراض لاخر التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والعدوان الاسرائيلي المستمر على شعبنا في الاراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة التحرك الدولي لوقف مجزرة الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس”، بحسب بيان للسفارة.

وأكد كروز “الوقوف دائماً الى جانب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني”.

بدوره، ثمّن دبور “الموقف الكوبي الداعم الدائم للقضية الفلسطينية والعلاقة التاريخية المتجذرة بين البلدين ومسيرة التعاون المشترك والدعم الكوبي المستمر لدولة فلسطين في المحافل الدولية كافة بخاصة في الامم المتحدة”، مؤكداً أن “الانصاف والعدل الانساني يلزم المجتمع الدولي دعم فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الامم المتحدة كباقي الدول وانه ان الاوان لاحقاق الحق لفلسطين بالحرية والاستقلال والعودة”.

وأكد اللقاء “أهمية توحيد الكلمة والموقف الفلسطيني ونبذ الفرقة لدحر المشروع الصهيوني”.