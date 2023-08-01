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أشغال وتدابير سير غداً على طريق نهر الموت - أوتوستراد المتن السّريع

منذ 36 دقيقة
طريق

طريق

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صدر عن االمديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بحفر جزء من طريق نهر الموت – أوتوستراد المتن السريع (على المسلك المتّجه من بعبدات إلى نهر الموت، قبالة معرض صليبي)، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم غدٍ الأربعاء 2/8/2023 ولحين الانتهاء.

ستؤدّي هذه الأشغال إلى تضييق المسلك المذكور من دون منع المرور عليه.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام”.

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