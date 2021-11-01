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أصحاب المولدات الخاصة يردون على وزارة الطاقة.. تسعيرتكم "ظالمة ومجحفة"!!

2 - نوفمبر - 2021
أصحاب المولدات

أصحاب المولدات

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شدد تجمع أصحاب المولدات الخاصة في لبنان أن تسعيرة الكيلو واط التي تصدرها الوزارة هي تسعيرة سياسية بامتياز وهي تسعيرة ظالمة ومجحفة لا تراعي الاكلاف والمصاريف حتى في ظل ارتفاع الأخطار خصوصا على تغذية تفوق العشرين ساعة وهذا كله أدى إلى تفاقم وتأزيم الوضع المادي لاصحاب المولدات ليلامس حد الإفلاس وعدم القدرة على الاستمرارية.

وقال التجمع في بيان: “طالما هناك جدول تسعيرة لدى الوزارة، لماذا لا يتم الالتزام به بحسب الأصول المتفق عليها؟ كل ذلك يعني ان الوزارة هي التي تخالف مبدأ التسعير لغاية ما في في نفس يعقوب”.

وأكد التجمع أن أصحاب المولدات ليسوا هم من يخالفون التسعيرة في حين ان السعر العادل بالحد الادنى لسعر الكيلو وبحسب جدول التسعير في الوزارة هو ٥٩٠٠ على الساحل يضاف اليه 10 بالمئة اما الشطر الثابت فهو 50 الف لكل خمسة امبير ويزاد 50 الف لكل خمسة امبير زيادة على الجبل والقرى اما بالنسبة إلى تسعيرة المقطوع ديجتير لخمسة امبير فهو 3990 ليرة.

من هنا، طلب التجمع من أصحاب المولدات الالتزام بما يصدر عن التجمع بخصوص التسعيرة. وكما طلب من المشتركين التعاون حفاظا على الاستمرارية “كي تبقى بيوتكم مضاءة”.

واشار التجمع إلى بعض المولدات الصغيرة في الجبال، قائلا: “نظرا لخطورة التشغيل يرجى التنسيق مع البلديات ليبنى على الشيء مقتضاه”.

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