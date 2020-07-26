أصحاب المولدات بقاعا أعلنوا المشاركة الكثيفة أمام وزارة الطاقة غدا

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أعلن تجمع أصحاب المولدات في البقاع بالإجماع، إثر اجتماع المشاركة الكاملة والكثيفة في الوقفة الاعتراضية أمام وزارة الطاقة يوم غد الاثنين عند الحادية عشرة، للمطالبة بتزويد المولدات بمادة المازوت وفق السعر الرسمي، وبصورة دائمة وبالكميات المطلوبة لكل مولد.

وطالب بيان تجمع أصحاب المولدات ب “تعيين آلية خاصة لكل منطقة وبصورة شفافة، وبإشراف الاجهزة الامنية المختصة مع الأخذ في الاعتبار وجود آلية مدعومة لقطع الغيار على الدولار الرسمي”.