الثلاثاء 10 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أصحاب المولدات يطالبون بتسليمهم مادة المازوت بالعملة الوطنية

منذ ساعة واحدة
مولد خاص

مولد خاص

A A A
طباعة المقال

طالب أصحاب المولدات الخاصة وزارة الطاقة بوضع خطة تمكنها من تسليمهم مادة المازوت بالعملة الوطنية.

وأتى ذلك في بيان صادر عن عدد من اصحاب المولدات الخاصة، جاء فيه ما يلي:

“نظراً لما وصلت اليه الأمور من غلاء كبير في تسعيرة المولدات ومن أعباء على المواطنين ونحن من المواطنين، وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة وكي لا يكون اصحاب المولدات وموظفوهم في مواجهة دائمة مع الناس.

كل هذا وتشهد السوق تقلبات لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، مما يؤثر في التسعيرة وبالأخص انه تتم تسعيرة المولدات بناءً على جدول رسمي صادر عن وزارة الطاقة بالعملة الوطنية اي بالليرة اللبنانية.

لذلك حفاظاً على مصالح الناس وتأمين الكهرباء لهم باسعار عادلة، نطالب وزارة الطاقة بوضع خطة تمكّنها من تسليمنا مادة المازوت بالعملة الوطنية، وبالاخص انها تصدرها في الليرة اللبنانية وهي تشهد تغيراً لسعرها يومياً على المحطات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان: لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم فورا
    أسعار البنزين - تعبيرية
    أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعًا إضافيًا
    وزير الإتصالات جوني القرم
    ماذا كشف القرم عن مسار المفاوضات مع موظفي "أوجيرو"؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من جهاز أمن الدولة
    فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
    قد يؤدّي إلى إتلاف ناقل الحركة.. خطأ شائع نرتكبه عند إيقاف السيارة!
    الطفلة جوى استانبولي
    بالفيديو.. تفاصيل خطيرة حول مقتل واغتصاب الطفلة السورية "جوى"