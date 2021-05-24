أصحاب مؤسسات البناء والمقاولين يحذرون... "لنا تحرك على الارض"

اصدر اصحاب مؤسسات البناء والمقاولين والشركات ونقابات العمال بياناً إثر اجتماعهم مع مخاتير الهرمل والاهالي، طالبوا فيه “رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري بالتدخل السريع لرفع الظلم عن مدينة الهرمل وقرى القضاء، خصوصا في ما خص إقفال معامل الترابة (الاسمنت) وعدم السماح لها من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير البيئة باعادة فتح ابوابها، وعدم حل المسألة بحجج واهيه لتتراكم سلبا على مصالح الناس. واتيح لبعض السياسيين استغلال هذا الوضع لصالحهم، فباتوا يتصرفون كوسيط حصري بين المواطنين وشركات الترابة التي باتت تعتبر رشوة من قبل الطرفين”، ودعوا الى “حل الموضوع فورا”.

وإذ أجمعوا على “تحميل الرئيس دياب مسؤولية الضرر الحاصل”، طالبوا “الرئيسين عون وبري باعتبار هذا النداء والبيان بمثابة اخبار الى النائب العام التمييزي”، آملين “التجاوب وتبني هذا النداء والا سيكون لنا تحركا على الارض وتصعيدا لتحصيل حقوقنا المهدورة”.