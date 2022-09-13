أصحاب محطات المحروقات يشكون وضعهم "المزري"

أشار أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان “حسن جعفر” في بيان، الى أنه “عطفًا على التقلبات النارية في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فإن وضعنا اليوم كمحطات أصبح مزريًا ومأسويا، ونتجه بشكل سريع نحو الإفلاس نتيجة فرق سعر صرف الدولار المعتمد من قبل الوزارة و سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.

وقال: “نحن اليوم كمحطات لا نطلب المستحيل، نطالب فقط بحمايتنا من الإفلاس و هو ما حصل بالفعل مع العديد من المحطات، و أدى إلى اقفالها بسبب تآكل رأسمالها، لذا نطالب وزارة النفط و مديرية النفط بوضع حل جذري لهذه المعضلة و عدم رمي المسؤوليات على بعضهم البعض. فنحن لن نقبل بهذه المهذلة التي تكبدنا خسائر يومية هائلة، فهذا الوضع سيؤدي إلى تفلت الأسعار على المحطات و إقفال العديد منها للحد من خسائرها”.

كما لفت الى ان ” المسؤول الأول و الأخير هو وزارة الطاقة و مديرية النفط، لذا نطالبهم بإصدار جدول تركيب اسعار يومي عادل حسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مع حمايتنا بهامش خمسمئة ليرة على الاقل لكل دولار اميركي وليس اقل من ذلك لوضع حد لهذه المهذلة”.

وختم البيان: “نطالب مرارا وتكرارا بوضع حل لموضوع العمولات المفروضة على المحطات من قبل بعض الشركات المستوردة والتي تتراوح بين ١ و ٢ بالمئة، علمًا ان هذه العمولات من غير المنطقي ان تفرض علينا كمحطات”.