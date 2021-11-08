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أصحاب المولدات يهددون بالعتمة في الطريق الجديدة.. إليكم التفاصيل

8 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2021 7:17 مساءً
أصحاب المولدات

أصحاب المولدات

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كشفت معلومات صحفية عن أنه يتم إلقاء قنابل ديناميت في الطريق الجديدة والكولا احتجاجاً على جولة وزير الاقتصاد أمين سلام على أصحاب المولدات الخاصة.

وتحدثت المعلومات عن اتّجاه نحو إطفاء جميع المولّدات في منطقة طريق الجديدة احتجاجاً على جولة وزير الاقتصاد الذي يُطالب بتركيب عدادات للمولدات الخاصة وأصحاب المولدات يؤكدون أنّ الاجراء غير كافٍ والمشكلة الاساسية هي في عدم تأمين الكهرباء من الاصل والعدادات كلفتها باهظة.

ويقوم سلام بجولة في طريق الجديدة للتأكد من التزام أصحاب المولدات الخاصة بتركيب عدادات طبقاً للقانون ما أدى إلى اعتراض أصحاب المولدات.

وقال سلام خلال جولته: “تردُنا اتصالات يومياً حول عدم قدرة المواطن على دفع فواتير المولدات ولست أنا الوزير الذي سيحلّ مشكلة الكهرباء سنجول في مختلف المناطق ومن بينها الضاحية التي بدأت بتركيب العدّادات”

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