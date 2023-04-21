أصوات التكبيرات عمّت الأرجاء.. عدسة "صوت بيروت" تواكب احتفالات العيد

صدحت أصوات تكبيرات عيد الفطر المبارك في مختلف أرجاء المناطق اللبنانيّة، حيث احتفل المسلمون بحلول العيد وسط آمال ورجاء بأن يحمل معه انفراجًا من الأزمات المتعددة الجوانب التي يرزح تحتها المواطنون ويئنّ من اشتدادها البلد ككل.

ففي ظلّ أجواء من الفرح، رصدت عدسة “صوت بيروت انترناشونال” الازدحام الذي شهدته شوارع مدينة طرابلس عند ساعات الصباح الأولى، خصوصًا عند منطقة دوار أبو علي، مع توافد الآلاف من سكان المدينة وجوارها من أجل أداء صلاة عيد الفطر المبارك، إحياء للسنّة النبوية الشريفة.

وبالقرب من دوار أبو علي، واكب مراسل “صوت بيروت انترناشونال” المشهد المهيب الذي بدا به آلاف المصلّين وهم يؤدّون صلاة العيد.

ومن طرابلس إلى البقاع، وتحديدًا في سعدنايل، حيث نقل مراسل “صوت بيروت انترناشونال” مشهد تكبيرات عيد الفطر السعيد والصلاة في ساحات البلدة.

وإلى قب الياس، حيث شاركت الفرق الكشفيّة باحتفالات عيد الفطر المبارك، واكتظّت شوارع البلدة بالمصلّين الذين فاض بهم مسجد البلدة وملأوا ساحاتها، وكانت مسيرة صدحت بها حناجر أهالي البلدة بالتكبيرات التي عمّت الأرجاء، وهو المشهد الذي واكبه من هناك مراسل “صوت بيروت انترناشونال”.