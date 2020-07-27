أطلقوا النار باتجاه منزل المفتي الشيخ عباس زغيب وفروا في بعلبك

أطلق مسلحون مجهولون النار ليلا من أسلحة رشاشة باتجاه منزل المفتي الشيخ عباس زغيب في محلة العسيرة في بعلبك، وفروا. واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأعلن المكتب الاعلامي للمفتي زغيب، في بيان، “ان مجهولين كانوا على متن سيارة،أطلقوا النار من أسلحة حربية رشاشة، باتجاه منزل المفتي زغيب في مدينة بعلبك”.

وأشار البيان الى “ان اطلاق النار حصل بعد نزول المفتي من سيارته وكان يهم بدخول منزله”. وطالب الاجهزة الامنية بـ”التحقيق في الحادث ومعرفة الفاعلين ومحاسبتهم، لأن أمن الناس فوق كل اعتبار”.