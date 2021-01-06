أعداد الإصابات إلى الارتفاع في الأيام المقبلة

غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض عبر “تويتر”: “للمرّة الأولى منذ بداية الوباء، أتت النتائج ايجابية لأكثر من ٣٠٪ من فحوصات الكورونا التي أجريت أمس في مختبرنا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

هذا أمر مقلق، وينذر بأرقام كورونا أسوأ في الأسابيع المقبلة. أين وكيف نحضر للازمة القادمة؟ أملنا الوحيد يكمن في العاملين في مجال الرعاية الصحية.

خلال الأشهر الماضية، أثبتوا أنهم على قدر عال من المسؤولية، والقيام بالواجب، بكل اجتهاد، ونكران ذات.

انهم ليسوا أقل من أبطال. لقد قدموا الكثير، لكننا الآن سنطلب منهم أن يقدموا المزيد. دون ادنى شك، لن يترددوا. عاملو الرعاية الصحية الشجعان، كما بعد الانفجار، سيكونون المنقذين.

اشعر بكل احترام وتقدير للتضحيات التي يقومون بها. أنا أيضا اشعر بالغضب. يقولون إن أولئك الذين لا يستطيعون تذكر الماضي محكوم عليهم بتكراره. هذا ينطبق أيضًا على التعلم من الخيارات السيئة”.