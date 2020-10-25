أعداد الاصابات غير صحيحة في كفركلا

صدر عن بلدية كفركلا البيان الاتي: “يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود 40 حالة مصابة بفيروس كورونا، لذا نعلمكم ونعلم الجميع أن هذا الموضوع لا اساس له من الصحة، ولا يوجد هذا العدد من الاصابات في البلدة، وانما فقط 11 إصابة، وتماثل للشفاء اثنان منهم.

وتمنت البلدية من الجميع وقف التداول بالارقام، مشيرة الى أن ذلك “لا يعني أننا بأمان بل إننا كمعظم الوطن ضمن احتمال التفشي المجتمعي الكبير، وعلينا التزام إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي”.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة العامة أمس السبت تسجيل 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة.

أكد مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الدكتور فراس الأبيض أن حالات كورونا اليومية وصلت لأرقام قياسية في الأسبوع الماضي، لافتا الى أن العدوى انتشرت في جميع أنحاء لبنان. وأشار الى أن المستشفيات لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة. وقال:” من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة.

ولفت أبيض في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بإغلاق عام لمدة أسبوعين. واوضح انه “نظرًا للارتفاع الحاد في عدد الحالات والذي لم يقتصر على منطقة واحدة، فإن الإغلاق العام قد يساعد على استعادة السيطرة على الوباء أو منع تزايد الحالات في المستشفيات، لكن لم يتم تبني التوصية من السلطات.