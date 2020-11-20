أعداد المصابين بكورونا في السجون اللبنانية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:

1 – تم تشخيص 563 حالة إيجابية في سجن رومية المركزي، وذلك بعد إجراء 1807 فحوص PCR للنزلاء، من ضمنها30 حالة إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت، منها حالة واحدة تعالج في مستشفى. ووصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني إلى 503 حالات من أصل العدد الإجمالي المذكور أعلاه.

2 – في سجن البترون، لا يزال عدد الحالات الإيجابية 4 حالات، وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 17 حالة.

3 – في سجن زحلة، توجد 11 حالة تعاني من عوارض طفيفة، إنما وضعها مستقر. أما باقي النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وعددهم 237، فتماثلوا للشفاء.

4 – في نظارات وحدة شرطة بيروت، لا تزال هناك حالتان إيجابيتان، فيما شفيت 6 حالات.

5 – وبالنسبة إلى نظارات وحدة الشرطة القضائية، أجريت فحوصات PCR Tests خلال ال24 ساعة المنصرمة، وتبين وجود 5 حالات إيجابية.

نذكر بأن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة إلى ذلك يمكن لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد لهذه المديرية العامة lebisf لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية، إذا اقتضت الحاجة”.