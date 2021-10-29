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أعضاء متناثرة.. فيديو "مرعب" لحادث نفق الأوزاعي!

29 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2021 1:28 صباحًا
نقل جثة قتيل حادث نفق الأوزاعي

نقل جثة قتيل حادث نفق الأوزاعي

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أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط قتيل إثر حادث صدم داخل نفق الاوزاعي باتجاه بيروت.

وفي تفاصيل الحادث، كما افادت معلومات صحافية، فإن الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة.

ونقل عناصر من الدفاع المدني جثة الرجل إلى مستشفى الزهراء، بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة.

وبسبب الرؤية السيّئة نتيجة غياب الاضاءة داخل النفق، مرّت بعض السيارات على جثة القتيل، ما أدى إلى تهشيمه وتناثر أعضائه.

وبعيد وقوع الحادث ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات وردود الفعل الغاضبة التي علقت فيها على هذا الحادث ملقية باللوم على الدولة ووزارة الاشغال

حيث أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه حيث وقعت العديد من الحواجث سابقاً التي تسببت بسقوط ضحايا بسبب اهمال الدولة لهذا النفق.

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