أعطال كهربائيّة في بشرّي.. واتّصال مطوّل بين ستريدا جعجع والحايك

أشارت النائب ستريدا جعجع في بيان، إلى أنّه “بعد هبوب العاصفة الثلجيّة الأخيرة، انقطع التيار الكهربائي معظم الوقت عن قرى قضاء بشري، ولم يتمكّن المعنيون من إصلاح الأعطال التي تعرّضت لها الشبكة بسبب عدم توفر مادة المازوت لديهم”.

البيان أضاف: “بناءً عليه، أجرت اليوم النائب ستريدا جعجع اتصالًا مطولًا برئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال الحايك وضعته خلاله في حقيقة الأزمة التي يتعرّض لها القضاء والمشاكل التي تعاني منها فرق الصيانة وطلبت منه تأمين مادة المازوت وكل ما يلزم لهذه الفرق بغية المباشرة، وبأسرع وقت ممكن، بإصلاح الأعطال على الشبكة، فوعدها خيرًا”.