أعلى موجة هجرة بتاريخ لبنان.. 12% من مجموع السكان هاجروا خلال 11 عاماً

على وقع الأزمات المتلاحقة التي يواجهها الشعب اللبناني عل مختلف المستويات سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، يلوح خيار الهجرة من جديد ليكون متنفساً ومهرباً، في موجة تعد الخامسة من سلسلة الهجرات التي عاشها اللبنانيون في تاريخهم والأعلى على الإطلاق.

ووفقاً لتقرير نشرته “cnbcarabia”، فخلال إحدى عشرة عاماً هاجر من لبنان 626 ألف مواطن أي ما يعادل 12% من مجموع السكان 70% منهم هم من فئة الشباب تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاماً.

وفي عام 2023 وحده ارتفع عدد المهاجرين إلى 180 ألف مهاجر مقابل 59 ألف في العام 2022 بحسب الدولية للمعلومات لتكون هذه الهجرة الموجة الخامسة من سلسلة الهجرات التي عاشها اللبنانيون في تاريخهم وهي الأعلى على الإطلاق.

يعيش اللبنانيون منذ أربع سنوات أزمات متعددة تمثلت في انهيار المداخيل، وتلاشي الوظائف، وفقدان المدّخرات، وشحّ المستلزمات الأساسية وتدهور الخدمات العامّة ما أدى إلى هجرة الشباب وأصحاب الكفاءات، للبحث عن فرص عمل تنقذ مستقبلهم وتحقق طموحاتهم.

إذاً تبدّل ديمغرافي خطير قد يحوّل لبنان الى مجتمع هرِم في السنوات المقبلة، فبحسب إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، يتبيّن انه بين عام 2020 و2050 قد يرتفع عدد الأشخاص الذين يبلغ عمرهم 60 عاماً وما فوق إلى أكثر من الضعف ليسجلوا نحو 27% من مجموع السكان في المقابل من المتوقع أن ينخفض عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً بنحو الثلث وذلك نتيجة تراجع معدلات الزواج وارتفاع معدلات الطلاق وبالتالي انخفاض معدلات الولادات.