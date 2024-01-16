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"أعمال الخماسية" وأوضاع الجنوب بين ميقاتي ورئيس وزراء قطر

منذ 27 دقيقة
الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

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باشر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم عقد سلسلة لقاءات خلال مشاركته في أعمال “المنتدى الاقتصادي العالمي” في دافوس في سويسرا.

وفي هذا السياق، اجتمع مع رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتم البحث في الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية والمنطقة وانعكاسها على لبنان.

كما تطرق البحث إلى عمل “اللجنة الخماسية العربية والدولية” للمساعدة في دفع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان قدمًا الى الأمام.

وكان ميقاتي استقبل القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون في السراي، في زيارة تعارف لمناسبة تسلمها مهامها.

وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية – الأميركية والوضع في لبنان والمنطقة.

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