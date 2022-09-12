الأثنين 16 صفر 1444 ﻫ - 12 سبتمبر 2022 |
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أعمال تعبيد على هذا الطريق... إليكم التفاصيل

منذ 6 دقائق
طريق

طريق

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البيان التالي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تعبيد على طريق الشام الدولية بين بحمدون وضهور العبادية وذلك اعتباراً من الساعة 8.00 من يوم غد الثلاثاء 13/09/2022، ولغاية الساعة 17،00 من التاريخ ذاته.

علمًا أن هذه الأعمال لن تؤدي إلى قطع الطريق أو إلى منع مرور الشاحنات.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.

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