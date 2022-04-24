أعمال صيانة.. منع المرور في هذه المنطقة لأربعة أشهر

صـدر عـن المديرية العامة لقـوى الامـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بناءً على قرار محافظ مدينة بيروت، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال حفريات لصيانة البُنى التحتيّة في محلّة طريق الشّام، ابتداءً من “نزلة فلافل صهيون” وصولاً إلى جسر فؤاد شهاب، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 26-4-2022، لمدّة أربعة أشهر تقريباً.

لذلك، سيتم منع وقوف ومرور الآليات على طول المسلك المذكور، خلال الفترة المذكورة، وتحويل السّير إلى الطرقات الفرعية المجاورة.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.