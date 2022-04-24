الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أعمال صيانة.. منع المرور في هذه المنطقة لأربعة أشهر

24 - أبريل - 2022
تدابير سير

تدابير سير

A A A
طباعة المقال

صـدر عـن المديرية العامة لقـوى الامـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بناءً على قرار محافظ مدينة بيروت، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال حفريات لصيانة البُنى التحتيّة في محلّة طريق الشّام، ابتداءً من “نزلة فلافل صهيون” وصولاً إلى جسر فؤاد شهاب، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 26-4-2022، لمدّة أربعة أشهر تقريباً.

لذلك، سيتم منع وقوف ومرور الآليات على طول المسلك المذكور، خلال الفترة المذكورة، وتحويل السّير إلى الطرقات الفرعية المجاورة.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.

    المزيد من أخبار لبنان

    كهرباء لبنان
    كهرباء لبنان: نراعي بصورة كاملة العدالة في التغذية بالتيار الكهربائي
    القروض السكنية على طاولة لجنة الصحة والعمل في مجلس النواب
    الياس بو صعب
    بو صعب: الأجواء إيجابية والجميع خرج مرتاحاً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نوح زعيتر
    توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
    سقوط "حطام الصاروخ الصيني"
    بعد طول انتظار.. فيديو يوثق لحظة سقوط "حطام الصاروخ الصيني"
    حسن نصر الله
    نصر الله: درسنا ورأينا واتخذنا هذا القرار.. تكليفي من الله!!