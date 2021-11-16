الثلاثاء 11 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 16 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أغلبهم لبنانيون.. 100 وافد ممنوعين من تجديد إقاماتهم‏ في الكويت!

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2021 4:49 مساءً

علم الكويت

A A A
طباعة المقال

علمت صحيفة “القبس” الكويتية أن جهاز أمن الدولة وضع أسماء 100 وافد من جنسيات مختلفة على قوائم الممنوعين من تجديد إقاماتهم في البلاد عند انتهائها، وبالتالي يتوجب عليهم وأسرهم المغادرة فور انتهاء إقاماتهم.

وقالت مصادر أمنية مطلعة، إن “الغالبية العظمى من الممنوعين من تجديد إقاماتهم يحملون الجنسية اللبنانية، والباقون من جنسيات مختلفة وعديدة، أبرزها الإيرانية واليمنية والسورية والعراقية والباكستانية والأفغانية والبنغالية والمصرية”.

وأكدت المصادر أن “أمن الكويت خط أحمر، ولن يسمح لأي شخص يمثل أي نوع من أنواع التهديد لأمن الوطن بالتواجد على أرضه”.

وأوضحت أن “بعض هؤلاء الوافدين اللبنانيين يشتبه في انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية لحزب الله، أما البعض الآخر فمن الجنسيات الأخرى، ومنهم أشخاص سبق اتهامهم في قضايا خطيرة مثل غسل الأموال وغيرها من القضايا الحساسة، وإما أنهم ضمن قائمة غير المرغوب في تواجدهم داخل البلاد لما تقتضيه المصلحة العامة”.

وأشارت المصادر إلى أن “عدداً من الممنوعين من تجديد إقاماتهم اكتشفوا ذلك عند مراجعتهم لإدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست، وقد طلب منهم مغادرة البلاد وأسرهم فوراً”.

ولفتت المصادر إلى أن “جهاز أمن الدولة يعمل في كافة الاتجاهات التي من شأنها حفظ الأمن الداخلي للبلاد”، مشيرة إلى أن تعليمات صريحة وواضحة صدرت من كبار القيادات الأمنية بعدم التهاون في ذلك الملف، وعدم الاستجابه لأي ضغوط أو “واسطات” مهما كانت.

    المزيد من أخبار لبنان

    حريق في عكار - أرشيفية
    حريق في عكار قرب المنازل وأعمدة الارسال
    سوبرماركت
    الأمن الغذائي قد يتدهور.. ماذا ينتظر اللبناني؟
    زحمة سير
    إليكم ما جاء بيان “هيئة ادارة السير”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ما هي الشعرة التي قصمت ظهر مفتي النظام السوري “أحمد حسون” وأطاحت به؟!
    مشجعات ايرانيات
    بعد المطالبة بالتحقق من جنس حارسة منتخب إيران.. الاتحاد الآسيوي يرد على الأردن
    سلاح الجو الإسرائيلي
    صحيفة إسرائيلية تكشف عن موعد ضربة عسكرية “مدمرة” لـ”حزب الله”