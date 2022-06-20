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أفران تعتذر... والأمور تتجه نحو التأزم

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 20 - يونيو - 2022 9:41 صباحًا
الأفران

الأفران

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تعتذر أفران في طرابلس عن تسليم الخبز إلى الزبائن لعدم توافر الطحين لديها، وقد علّقت لافتات على أبوابها من دون أن تفتح مراكز البيع، فيما تشهد الأفران التي فتحت اليوم زحمة كبيرة.

وأمام هذا الواقع أوضح نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم أنّ “الأمور تتجه نحو التأزم، والأفران التي لا يزال لديها مخزون تعمل اليوم”.

وكان أصدر اتحاد نقابات الأفران في لبنان بياناً جاء فيه: ‏

“بعد جملة تصريحات لوزير الاقتصاد ومدير مكتب الحبوب لم تكن ‏واضحة لدينا وبعد اشتداد وطأة أزمة الخبز والطحين ببعض المناطق ‏اللبنانية وفتح سوق سوداء للخبز كما حصل ويحصل بالطحين سابقا” ‏وحاليا” وبعد انقطاع مادة الطحين عن بعض الافران بسبب اقفال نصف ‏المطاحن ابوابها اتصلنا بالوزير عدة مرات للدعوة الى اجتماع طارئ في ‏وزارة الاقتصاد يجمع المطاحن ونقابة الافران ومدير مكتب الحبوب ‏ومستشاريه وممثل عن رئيس الحكومة لنضع النقاط على الحروف ، ‏وحل المشكلة”.

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