أفق الحركة الرئاسيّة "غير مسدود".. وبري مستعدّ للتعاون مع "الخماسية"

أشار مصدر بارز على صلة مباشرة بالحراك الحاصل، عند سؤاله عما إذا كان متفائلًا أم متشائمًا بشأن ما سينتج عنه، إلى أنّ “كلمة متفائل في هذا الخصوص كلمة كبيرة، وكذلك كلمة متشائم هي أيضًا كبيرة. لكن أستطيع القول إن أفق هذه الحركة الجديدة غير مسدود، وإن إمكانية تحريك مسار الملف الرئاسي أمر وارد. من هنا فإنني غير متشائم بإمكانية تحرك الأمور في شأن هذا الملف”.

ولفت المصدر في حديث إلى صحيفة “الديار”، إلى “الدور المهم الذي سيلعبه الرئيس نبيه بري، الذي أبدى استعداده مؤخرًا للتعاون مع اللجنة الخماسية من أجل حسم الملف الرئاسي وإنهائه”.

كذلك أشار إلى أنّه كان قد أعلن عن عزمه على استئناف التحرك في هذا الشأن بعد رأس السنة، وحصلت تطورات عديدة أثرت على الوضع، ومنها اغتيال العدو القيادي البارز في حركة حماس.