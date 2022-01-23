أفكار كويتية خليجية عربية ودولية للبنان: ننتظر ردّاً على هذه المقترحات

أكّد وزير خارجيّة الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح أنه “يحمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وافكار مقترحة لبناء الثقة مجدداً مع لبنان”.

وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا: “هم الآن بصدد دراستها وان شاء الله يأتينا الرد قريبا، ولبنان ساحة أمل للجميع وليس منصة عدوان. وطالبنا بألّا يكون لبنان منصة لأيّ عدوان لفظي أو فعلي، وأن يكون عنصراً متألقاً وأيقونة مميزة في المشرق العربي”.

وأضاف: “لا يوجد هناك أي توجه للتدخل بالشؤون الداخلية للبنان وما قدمته مجرد أفكار ومقترحات كإجراءات لبناء الثقة”. وتابع: “ننتظر من المسؤولين اللبنانيين ردًّا على هذه المقترحات”.