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أفيخاي أدرعي يعلّق على كلام عون بصورتين

منذ 58 دقيقة
ادرعي

ادرعي

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كتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر “تويتر” صباح اليوم الإثنين: “تعقيبا على كلام رئيس جمهورية لبنان ميشال عون أنه “لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادتهم”، “نقدم صورتين”.

ونشر أدرعي صورة مجسم لقاسم سليماني، القائد الراحل لفيلق القدس الإيراني، قال إنه سيتم وضعه في إحدى البلدات اللبنانبة، أما الصورة الثاني فهي أيضا لسليماني وتم تعليقها على طريق مطار بيروت الدولي.

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