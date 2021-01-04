أفيخاي أدرعي يعلّق على كلام عون بصورتين

كتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر “تويتر” صباح اليوم الإثنين: “تعقيبا على كلام رئيس جمهورية لبنان ميشال عون أنه “لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادتهم”، “نقدم صورتين”.

ونشر أدرعي صورة مجسم لقاسم سليماني، القائد الراحل لفيلق القدس الإيراني، قال إنه سيتم وضعه في إحدى البلدات اللبنانبة، أما الصورة الثاني فهي أيضا لسليماني وتم تعليقها على طريق مطار بيروت الدولي.

تعقيبًا على كلام رئيس جمهورية لبنان ميشال عون أنه "لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادتهم…"

نقدم صورتين:

الأولى مجسم لقاسم سليماني سيوضع في أحد شوارع بلدة #الغبيري

والثانية صورة معلقة على طريق #مطار_بيروت_الدولي #بس_هيك pic.twitter.com/EKCtKpJgdo — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 4, 2021